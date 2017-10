Nejmar je tražio da UEFA izbaci Barsu iz Evrope!

Fudbaler Pari Sen Žermena Nejmar zatražio je od Evropske kuće fudbala da izbaci Barselonu iz Lige šampiona jer katalonski klub nije ispunio obaveze iz ugovora sa njim.

Ipak, UEFA je odbila zahtjev brazilskog reprezentativca, što je danas potvrđeno iz advokatske kancelarije koja je zastupa.

Neymar wants UEFA 'to kick former club Barcelona out the Champions League'https://t.co/SPWJeSiM9B pic.twitter.com/8xe1ZGexbG

— Mirror Football (@MirrorFootball) October 7, 2017