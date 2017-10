Nejmar “tjera” Kavanija, a zna se i zbog koga

Edinson Kavani bi već u januaru mogao da napusti Pari Sen Žermen, dok se spekuliše da bi već tada Aleksis Sančez mogao da dođe na “Park Prinčeva”.

Francuski mediji prenose da Urugvajac i dalje nije u dobrim odnosima sa Nejmarom, koji je i upravi otvoreno poručio da želi da Kavani ode.

Velika Nejmarova želja je da u Pariz dođe Aleksis Sančez. Čileancu ugovor sa Arsenalom ističe sljedećeg ljeta, pa je januar posljednja šansa da “tobdžije” nešto zarade od tog transfera.

Uz to, spekuliše se i da bi Kavani mogao da pređe u Mančester siti jer ga želi Pep Gvardiola, ali je pitanje da li on to hoće jer je konkurencija u napadu Sitija paklena.

Sigurno je da nas čeka veoma zanimljiv prelazni rok u januaru…