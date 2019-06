Nekadašnji igrač Totenhema umro nakon srčanog udara

Nekadašnji fudbaler Totenhema i sadašnji menadžer Lejton Orijenta Džastin Edinburg preminuo je u 49. godini života javljaju britanski mediji.

Prema posljednjim informacijama, Edinburg je u subotu u popodnevnim časovima doživio srčani udar i kasnije u toku dana preminuo.

BREAKING: Leyton Orient manager Justin Edinburgh has died at the age of 49.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 8, 2019