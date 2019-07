Nekadašnji mladi reprezentativac CG na pozajmici u Notingem Forestu

Bivši mladi reprezentativac Crne Gore Arijanet Murić, braniće sljedeće sezone za Notingem Forest.

📝 Muric checks in

Read the full story on Arijanet Muric's arrival at The City Ground. #NFFC https://t.co/nb0CKGgV6H

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 9, 2019