Nema novca, kasne primanja, ali vjeruju u opstanak bez baraža

Finansijski problemi Rudara počeli su zimus, a aktuelizovani su u finišu sezone kada ekipa vodi ključne borbe za opstanak u ligi. Situacija pod Golubinjom toliko je alarmantna da je zbog nedostatka novca u pitanje bila dovedena organizacija prošle utakmice sa Mornarom, a neizvjesno je i hoće li klub obezbijediti sredstva da završi prvenstvo.

Igračima i stručnom štabu kasni plata, ali u ekipi vlada sloga i zajednička istrajnost da pljevaljski tim ostane u elitnom rangu.

“Svjesni smo situacije koja je jako ozbiljna. Nema novca, ali svi vjerujemo da će se obezbijediti sredstva da završimo sezonu. Razgovarali smo između sebe i postoji zajednički stav da se držimo do kraja i pokušamo da prevaziđemo teškoće. Igrači su odlučni u namjeri da pruže maksimum. Treniraju dobro, za svaku pohvalu i vjerujem da će za to biti nagrađeni”, rekao je trener Nenad Vukčević.

Ono što je sigurno jeste činjenica da Pljevljaci sjutra dolaze u Podgoricu na utakmicu sa Lovćenom.

“Veći su nam problem mečevi kod kuće, kada smo mi organizatori, kada treba da se obezbijedi novac za službena lica. Bili smo u velikom problemu uoči Mornara, ali smo uspjeli da ispunimo obaveze, odigrali smo utakmicu, pobijedili. Sada je na redu gostovanje Lovćenu. Dolazimo da odigramo duel, nadam se da ćemo biti uspješni i zadovoljni nakon predstojećeg kola”, kazao je Vukčević.

Četiri kola prije kraja šampionata, Pljevljaci se nalaze u opasnoj zoni, sa bodom zaostatka u odnosu na Iskru koja je u sigurnoj zoni. Rudar može da juri i Petrovac koji je na “plus pet”, budući da se sa oba konkurenta sastaje u samoj završnici.

Sve je, dakle, u igri baraž i opstanak bez doigravanja.

“Bilo bi lijepo da ostanemo u prvoligaškom društvu bez baraža. To je cilj svih nas, za to se borimo. Ispunjenje cilja otežavaju nam okolnosti u kojima se nalazimo, ali trudimo se da na to što manje mislimo. Koliko je to god moguće, fokusirani smo na teren, što bolje igre i što više pobjeda u finišu sezone. Ako budemo morali, tražićemo opstanak kroz baraž, ali prije toga ćemo uraditi sve da riješimo status u regularnom dijelu prvenstva”, ističe Vukčević, koji je najavio duel sa Cetinjanima:

“Lovćen je kvalitetna ekipa. Spletom okolnosti su u baražu, ali znam koliko taj tim vrijedi. To su zapravo potvrdili plasmanom u finale Kupa. Sjutra će biti rasterećeni, dok smo mi pod imperativom pobjede. Nemamo pravo na grešku, ali nadam se da će momci izdržati pritisak i pokazati pravu reakciju. Meč nam je mnogo važan kako bismo zadržali priključak za konkurentima i uradićemo sve da osvojimo tri boda”, naglašava kormilar Pljevljaka.