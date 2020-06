Nema predaje, ali je sada titula baš daleko

Šampionu ni pandemijska duga pauza nije bila sruke. Imali su do sredine marta seriju loših partija i rezultata, ali su ljubitelji fudbala u gradu podno Trebjese očekivali da bi sve moglo sasvim drugačije biti kad se počne.

I iz “plavo-bijelog” tabora najavljivali su da jedva čekaju igru, da ne odustaju od borbe za obje titule, svjesni da prednost Budućnosti od 11 bodova nije mala, ali…

Kom ih je na startu zaustavio, pa imao i zavidnu prednost tokom meča, tako da se može konstatovati da je Sutjeska i sa remijem na kraju dobro prošla. Dobar je bio ritam, domaćin je od početka najavio da će biti tvrd orah, viđeno je i šest pogodaka, ali Nikšićani su sada još udaljeniji od puta kojim su namjerili ostvariti svoje ovosezonske snove. Niko kraj Bistrice ne može biti zadovoljan, pa nije ni strijelac drugog pogotka Božo Marković, ali poručuje da nema predaje.

“Šta da se kaže nakon neuspjeha u meču koji ste morali dobiti ukoliko zaista želite da odbranite naslov prvaka? Kom je od početka bio agresivan, donijelo im je to i rano vođstvo, kasnije nijesu popuštali, pa ipak mi smo se vraćali u igru. Imali smo u finišu i sreće i vjerujemo da će možda baš taj bod dijeliti sudbinu. Nema vremena za analize, neće ga niko imati do kraja šampionata, jer se igra svako tri dana. Trening oporavka, a onda odmah priprema sljedeći izazov. To je nama Petrovac, pa onda gostujemo Budućnosti. Ukoliko u ta dva susreta ne upišemo svih šest bodova sami smo sebi stavili tačku na ambicioznu priču, na optimizam, nepobjedivost koja nikšićke fudbalere krasi posljednjih nekoliko sezona. Dakle, došli smo do “biti ili ne biti”. Važno je da psihički budemo jaki, jer je i ova prilično duga pauza ostavila sigurno trag na sve. Izgubili smo sve prilike da prijetimo rivalima, da obećavamo onima koji su nas bodrili. Pokzaće vrijeme koliko zaista vtijedimo ove sezone i imaju li, možda, neki naši konkurenti slabosti koje do sada nijesmo uspjeli otkriti”, riječi su napadača Sutjeske Boža Markovića nakon utakmice s Komom.