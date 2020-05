Nemoguće je ne mrziti Inter

Autobiografska knjiga fudbalera Juventusa Đorđa Kjelinija uskoro će ugledati svjetlost dana.

Kjelini u knjizi otkriva i svoje mišljenje o Interu, bivšem reprezentativnom kolegi Mariju Baloteliju, kao i stav o nekadašnjem saigraču u Juveu Felipeu Melu…

“Inter mrzim kao što Majkl Džordan mrzi Detroit Pistonse. Nemoguće je ne mrziti ih”, napisao je temperamentni defanzivac, a detalje otkriva list La Republika…

“Baloteli je negativna osoba, koja nema poštovanja prema timu. U tom meču protiv Brazila nam uopšte nije pomagao, zaslužio je šamar. Tada su neki govorili da je on jedan od najboljih pet igrača na svijetu. Ja sam uvijek govorio da ne može da bude ni u 20”, smatra Kjelini, koji je govorio i o Brazilcu Felipeu Melu…

“Felipe Melo je još gori – najgori od najgorih. Mrzim ljude koji nemaju poštovanja, one koji se uvijek nečemu protive. Sa njim se uvijek dešavaju neke svađe. Rekao sam trenerima da je on ‘trula jabuka’. Svima govorim šta mislim, a njih dvojica su prešli svaku granicu. Nije problem ako odigrate lošu utakmicu, loše je kada nemate poštovanja. Ako se jednom desi tako nešto, to je u redu, ali ako se ponavlja, to je veoma loše”.

Kjelini je član “stare dame” od 2005. godine.