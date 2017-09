Nezaustavljivi Kejn, Totenhemova laka pobjeda

Fudbaleri Totenhema ostvarili su laku pobjedu u 7. kolu Premijer lige.

Londonski klub je kao gost savladao Hadersfild sa 4:0, a sve je bilo gotovo već poslije dvadesetak minuta.

Meč je obilježio dvostruki strijelac Hari Kejn, koji se sada izjednačio sa Aguerom i Lukakuom na vrhu liste strijelaca (6).

U kakvoj je formi ovaj sjajni napadač najbolje govori podatak da je na posljednjih šest utakmica u svim takmičenjima postigao čak 11 pogodaka.

Harry Kane now has 2️⃣7️⃣ #PL goals in 2017 – the record for a single calendar year is 3️⃣6️⃣, by @alanshearer in 1995…#HUDTOT pic.twitter.com/gYGrDGQZuf

— Premier League (@premierleague) September 30, 2017