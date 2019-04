Nije bitno na kom mjestu igram, važan je kolektiv

Sutjeska je nadomak odbrane trona!

Aktuelni šampion pet kola prije kraja sezone ima sedam bodova više nakon što je za vikend demolirao ekipu Rudara (4:0), a najglasniji izazivač Budućnost se okliznuo u Kotoru kao gost Lovćena (1:1).

Međutim, “plavo-bijeli” iz Nikšića ne pomišljaju da hlade šampanjac, jer ih iskusni strateg Nikola Peco Rakojević drži na oprezu.

“Sigurno je da ništa nije gotovo. Imamo lijepu prednost, znamo da je ostalo pet kola do kraja, ali razmišljamo od utakmice do utakmice. Kao i do sada”, rekao nam je Marko Vučić.

A 22-godišnji ljevak je u trijumfu nad “rudarima” kraj Bistrice postigao dva gola. Treći u 26. minutu i četvrti 26 minuta kasnije…

“Naravno da sam srećan, ali je najbitnija pobjeda ekipe. Dva gola će mi značiti na samopouzdanju pred finiš sezone u prvenstvu i Kupu” govori nam mladi reprezentativac Crne Gore, koji je u Telekom 1. CFL potpisao pet pogodaka na 29 utakmica.

Vučić je prošle sezone igrao lijevog beka, ostavio je odličan utisak u šampionskoj godini, a u aktuelnoj 13. sezoni domaćeg loptanja igra krilo. Poziciju koju je pokrivao u mlađim kategorijama…

Nije bitno na kojoj poziciji igram. Važna je ekipa, a na meni je da odgovaram zadacima trenera u svakom trenutku”, jasan je Vučić, koji poručuje da je najveća snaga Nikšićana zajedništvo.

Glavna snaga Sutjeske je sigurno kolektiv. To je od početka tako i daje rezultata. Držimo se u svemu zajedno”.

A kolektiv bi mogao da odigra veliku ulogu u polufinalu Kupa Sutjeska sjutra (1. maj) u revanšu dočekuje Budućnost kraj Bistrice i ima šansu da se dočepa finala, jer je u Podgorici bilo 0:0.

Daćemo sve od sebe da prođemo dalje. Međutim, šanse su nam podjednake, jer je derbi uvijek derbi”, podvukao je Marko Vučić.