Nije se pojavio na treningu, niko ne zna gdje je…

Osman Dembele sve je bliži odlasku u Barselonu, a trener Borusije iz Dortmunda Peter Boš rekao je da ne zna gdje se nalazi jedan od najboljih igrača “milionera”.

Talentovani fudbaler očigledno nije mogao da odoli ponudi “blaugrane”.

BREAKING: Ousmane Dembele AWOL from training as he seeks to secure Barcelona movehttps://t.co/GoygsQ8Ova pic.twitter.com/Xn6hPive2T

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 10, 2017