Nijedan protivnik ekipi iz Crne Gore na međunarodnoj sceni nije lak

Još jedan poraz od Astane, ubjedljiviji u drugom meču, opomena je svim ljubiteljima fudbala u Nikšiću da se vrate u realnost.

Za Sutjeskom je više nego euforična prvenstvena sezona, titulu je osvojila ubjedljivije nego bilo koji crnogorski tim u istoriji, ali to nije značilo da će napraviti ozbiljniji rezultat u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Rezultat ostvaren u Kazhstanu (1:0) obećavao je, ali samo onima koji nijesu gledali taj meč, onima koji su zaboravili da je budžet Astane 30 puta veći od onog koji ima aktuelni crnogorski šampion. Ili da je naš predstavnik tek na polovini priprema za novu sezonu, a za rivalom je 20 prvenstvenih kola.

No, Nikšićani se, svakako, nijesu uplašili. Dobro su ,,plavo-bijeli počeli meč, imali nekoliko izglednih prilika, ali onda su gosti na djelu pokazali zašto gaje nadu za grupnu fazu.

“Kada smo izvukli Astanu jasno nam je bilo da neće biti lako, a poslije prvog meča shvatili i da je teže nego smo očekivali. Sada je to već iza nas. Nijesmo se obrukali, to je kvalitetan tim, izuzetno organizovan klub, mnogo finansijski moćniji. Naš tim još nije najbolje uigran, nije nam ni forma još na zavidnom nivou, a već narednog četvrtka čeka nas novi izazov na međunarodnoj sceni. Važno je budemo spremniji za Alaškert, koji posljednjih godina osvaja šampionske titule u Jermeniji. Nema protivnika na međunarodnoj sceni sa kojim neko iz Crne Gore lako na kraj može izaći, toga smo svjesni čak i mi koji smo se lani “prošetali” do trofeja”, kazao je nakon meča prvotimac Sutjeske, Miloš Vučić.

Nikšićani ostaju na ino sceni, s tim što su se preselili u kvalifikacije za Ligu Evrope. Prvi meč u tom takmičenju igraće narednog četvrtka kraj Bistrice, protiv Alaškerta iz Jermenije. Revanš je sedam dana kasnije u Jerevanu.

Dakle, Nikšićani će ponovo prevaliti dug put, ne kao do Astane, ali ni pretjerano bliže. Alaškert je prije dva dana ispao od Seltika (3:0), a istim rezultatom izgubio je i na svom terenu u glavom gradu Jermenije.