Nikad neću zaboraviti Zvezdu, Hrvatska je fudbalski zemlja broj 1 na planeti

Legendarni Robert Prosinečki prisjetio se velikog uspjeha u dresu Crvene zvezde, osvajanja evropske titule 1991. godine i istakao da taj klub nikada neće zaboraviti.

Na ovaj dan prije 29 godina beogradski klub eliminisao je Bajern u polufinalu i potom u finalu boljim izvođenjem penala u meču sa Marsejom, osigurao najveći uspjeh u istoriji.

“Moj odnos je prema Zvezdi je uvijek isti. To je klub koji je mi je pomogao dok sam bio igrač, a onda i kao trener. Ja imam sa Zvezdom sjajne odnose, uzajamno smo davali jedno drugom. Nikada neću zaboraviti Zvezdu. Neće se više desiti da neko sa Balkana osvoji Ligu šampiona, to je sada prosto nemoguće. To je bio miks najtalentovanijih igrača na Balkanu, Zvezda je uzela najbolje što je dalo ovo podneblje. Mi nismo bili svjesni koliko smo bili dobri i onda kad dođeš do četvrtfina shvatiš da imaš sjajan tim. Kada smo pobijedili Bajern onda smo shvatili da možemo do titule šampiona Evrope”, rekao je Prosinečki u hrvatskom podkastu A1.

Impresioniran je i rezultatima Hrvatske, koja je od formiranja nacionalog tima bila jednom treća na Mundijalu, a sada je zvanično vicešampion svijeta.

“Mala zemlja kao što je Hrvatska pravi fantastične rezultate na velikim takmičenjima. To je nemoguće šta Hrvatska znači u fudbalskom svijetu. Hrvatska je, kad se sve sabere i oduzme, definitivno fudbalski najjača zemlja na globusu”, istakao je Robert Prosinečki.