Noć penala u Parmi: Napoli pao na Tardiniju

Parma je savladala Napoli 2:1, u meču koji su obilježili penali na “Tardiniju”.

U finišu prvog dijela iz jedanaesterca je povela domaća ekipa, kada je siguran bio Kaprari.

5 – Five Parma's players have taken at least a penalty, more than any other team in the current Serie A campaign. Choice.#ParmaNapoli #SerieA pic.twitter.com/9xU0vXAVHq

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 22, 2020