Obamejang lansirao Arsenal

Fudbaleri Arsenala pobijedili su Njukasl 1:0 u prvom kolu Premijer lige.

Tobdžije su pobjedom otvorile sezonu uprkos velikim turbulencijama i oslabljenom timu zbog dobro poznatih dešavanja u koja su upletena dva igrača Ozil i Kolašinac.

Trener Emeri nije mogao na njih da računa danas, kao ni na Lakazeta, a teško gostovanje na Sent Džejms Parku riješio je Obamejang.

Sjajni napadač je u 58. minutu postigao jedini gol na meču.

Newcastle 0️⃣ – 1️⃣ Arsenal ⚽️

The best thing about Arsenal's goal is stealing the ball in the center of the field, anticipating and assisting Aubameyang masterfully.#NEWARS #Arsenal #Aubameyang #Gunners #Emery ✔️pic.twitter.com/W6lazUX2J9

