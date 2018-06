Odrekao se dva i po miliona eura da bi igrao u drugoj ligi

Iskusni napadač Aron Hunt (31) pokazao je ogromno poštovanje prema Hamburgeru gestom kojih je sve manje u modernom fudbalu.

Naime, Hunt će nastaviti karijeru njemačkoj Cvajti pošto je danas potpisao novi ugovor, do juna 2020. godine po kojem će umjesto dosadašnjih tri zarađivati samo milion eura po sezoni.

“Nije stvar u parama. To je samo koji euro više kojeg sam se odrekao. Ostajem jer mi se sviđa atmosfera u klubu i novi plan trenera Kristijana Tica koji me je cijele nedjelje ubjeđivao dok sam bio na odmoru. Želim da pomognem HSV-u da se vrati u Bundesligu, vjerujem da je to izvodljivo već u prvoj sezoni”, istakao je Hunt u intervjuu za Bild.

Hunt je pošao stopama Luisa Holtbija, koji se takođe odrekao nekoliko miliona eura kako bi produžio ugovor sa “dinosaurusima”.

L.Đ.