On je najmlađi igrač u istoriji Premijer lige

Ovaj vikend u Premijer ligi pamtiće se i po Harviju Eliotu.

Ofanzivac Fulama postao je najmlađi igrač koji je zaigrao Premijer ligu.

On je dobio šansu u 88. meču protiv Volvsa.

Eliot ima 16 godina i 30 dana, čime je postao rekorder.

Zanimljivo da je i dosadašnji rekord držao igrač Fulama. Metju Brigs je zaigrao protiv Midlsboroa 2007. sa 16 godina i 65 dana.

16y 30d – Aged 16 years and 30 days, Fulham's Harvey Elliott is the youngest player to play a Premier League game. Cherub. pic.twitter.com/1e7KTjtR3f

— OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019