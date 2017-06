Osvajač Kupa pali motore, pojačanja i dalje u magli

Nakon osvajanja Kupa Crne Gore, za ekipu Sutjeske pauza će biti kratka, pripreme zbog kvalifikacija za Ligu Evrope počinju već sjutra.

Direktor kluba Nikola Jovović zadovoljan je urađenim u protekloj sezoni i najavljuje da će i naredne sezone klub sa stadiona kraj Bistrice težiti da se uključi u borbu za trofeje. Ipak, nije htio da naglašava eventualna imena koja bi mogla pojačati redove Nikšićana.

“Osvajanjem Kupa ispunili smo cilj, a izlazak na evropsku scenu će nam i sljedeće sezone biti prioritet. Nakon Skupštine kluba utvrdićemo i budžet za naredni period, a nadamo se da će biti na nivou iz prethodne sezone. Kontaktiraćemo nekoliko igrača kako bi pojačali naše redove, ali ne bih želio da govorim o imenima. Jedino je izvjesno da nas je napustio Miljan Vlaisavljević, a vidjećemo kako će se situacija razvijati oko pojedinih eventualnih odlazaka iz kluba”, kazao je Jovović.

Kalendar je takav da pripreme moraju početi već sjutra, a sve zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Žrijeb će biti održan 19. juna kada će Nikšićani saznati rivala za prvo kolo, koje startuje 29. juna. Sutjeska će biti među nepovlašćenim timovima.

Trener Nikola Rakojević potencirao je činjenicu da velikom broju igrača ističu ugovori.

“Vidjećemo ko će se pojaviti na početku priprema, tek nakon toga možemo da razmišljamo o eventualnim pojačanjima. Dakle, želimo da vidimo na samom startu , ko će da ostane što duže u klubu, jer je to u interesu svih. Cijelu sezonu smo igrali kako bismo stigli do Lige Evrope, pa ćemo pokušati da što bolje odigramo utakmice koje nas očekuju u kvalifikacijama. Upravo zbog toga počinjemo pripreme ranije, ali igrači su navikli na to, nema tu ništa novo u odnosu na prethodne sezone”, istakao je Rakojević.