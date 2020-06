Osvajanje Kupa bi došlo kao melem

Kraj Bistrice u posljednjih bar šest sezona nije bila sumornija atmosfera.

Nakon evropskih utakmica, koje su bile makar obećavajuća epizoda, uslijedio je novi šampionat u kome su “plavobijeli” imali najveće ambicije i “kao po difoltu” svi su u Nikšiću očekivali uspješnu borbu na oba fronta u nacionalnim okvirima, valjda zbog toga što je Sutjeska za pet godina zaredom u svoje vitrine složila pet pehara. No, isčekivanja su bila samo snovi Nikšićana, koje je Budućnost, prije nekolika dana, i u potpunosti raspršila. Sada je već izvjesno da će jedan trofej završiti pod Goricom, a izabranicima Nikole Rakojevića preostalo je da utjehu traže u završnici najmasovnijeg takmičenja. Onomad je nikšićki klub ostao i bez predsjednika, jer Ranko Jovović je podnio neopozivu ostavku, uvjeren da će njegov nasljednik unijeti novu energiju, te da će se Sutjeska vratiti na stazu uspjeha.

Rakojević, koji je već jednom ove sezone, kad je vidio da im ne ide kako su očekivali, podnosio ostavku, kaže da je najlakše pognti glavu kad je teško, ali i da žele do kraja da poprave utisak, afirmišu što više mladih fudbalera, jer brzo će i nova sezona.

“Koliko nam je bilo lijepo posljednje nekolike sezone, toliko nam je sad neprijatno, ali to je sport, to je fudbal. Teško je svima, i igračima i stručnom štabu, rukovodstvu kluba, navijačima, ali mora se gledati naprijed. Moramo biti bolji i vjerujem da je najgori period za nama. Ostajemo bez titule, ali siguran sam da možemo popraviti utisak, jer ima još dosta da se igra i momci shvataju da se imaju za što boriti. Na kraju krajeva i dalje smo u igri za trofej. Nakon pauze, koju je izazvala pandemija, priključili smo još nekolika mladih igrača i već smo bili opredijeljeni za podmlađivanje, jer valja razmišljati o timu koji će na svoja pleća nositi sljedeći šampionat. Dakle, sad je na nama da prikupimo što više bodova, da što prije prekinemo ovu seriju bez pobjede, da dođemo sebi, trgnemo se. Šansu da se dokažu više će dobijati omladinci. U krizi smo, djelujemo potrošeno, melanholično, ali to i nije iznenađujuće kad ne ide, kad gubite bodove na svom terenu i to od onih koji se teško mogu sjetiti kad su posljednji put slavili igrajući protiv vas. Moramo biti optimisti, vjerovati, jer u suprotnom ostaćemo i bez plasmana u Evropu”, kaže šef stručnog štaba još aktuelnog šampiona Nikola Rakojević ubijeđen da će već za koji dan upisati pobjedu koja im vraća samopouzdanje.