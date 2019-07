Ozilova drama, napali ga noževima spašavao Kolašinac

Mesut Ozil je napadnut danas, a spasavao ga je Sead Kolašinac.

Nevjerovatne scene stižu nam iz Londona.

Fudbalera Arsenala napali su pljačkaši na motorima i to su pokušavali da ga preplaše noževima.

Sve su to snimile sigurnosne kamere, kao i spasonosnu reakciju Seada Kolašinca.

On se zatrčao u odbranu Ozila i uspio je da otjera napadače.

This is the craziest thing you'll see on Twitter this week. Mesut Ozil was attacked by a gang with knives so his teammate Sead Kolasinac fought them off with bare hands 😲😲 pic.twitter.com/caKDz9BAW1

— 360Sources (@360Sources) July 25, 2019