Fudbaler Čelsija Pedro dao je fenomenalan gol.

Tim iz Londona je u prijateljskom meču savladao austrijski Salcburg 5:3.

Pulišić je dao dva gola za pobjednički tim, ali se priča samo o Pedrovoj čaroliji.

Na ubacivanje Barklija, Pedro je fenomenalno reagovao i postigao gol.

And that's how stars do!!!! Pedro!!! Come on Chelsea #RBSCHE #ChelseaFC #Pedro pic.twitter.com/Yvd9lda0kc

— Anuoluwapo Joshua Gabriel (@gabs_jeb) July 31, 2019