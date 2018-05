Pehar Kupa i plasman u Evropu su odličan rezultat za naš klub

Trener Mladosti Aleksandar Miljenović rekao je da je trofej Kupa i plasman na međunarodnu scenu odličan rezultat za “romantičare”.

Klub sa Starog aerodroma je u finalu bio bolji od Igala 2:0.

“Zadovoljan sam, ovo je veliki uspjeh. Izborili smo plasman u Evropu i osvojili trofej. Opravdali smo ulogu favorita. Svi su na svoj način dali puni doprinos ovoj pobjedi. Hvala i svim članovima stručnom štabu Mladenu Lambuliću i Mileti Raduloviću, kao i čelnicima kluba”, rekao je za Televiziju Crne Gore strateg Mladosti.

Uprkos porazu trener Igala Dušan Jevrić bio je ponosan na svoj tim.

“Čestitam Mladosti i želim im puno uspjeha u Evropi. Moji igrači su pružili dobru igru u prvom dijelu, ali u nastavku smo primili dva brza gola i to je riješilo utakmicu. To ne umanjuje sve što smo uradili ove sezone. Hvala upravi koja nam je omogućila da dođemo do finala, kao i navijačima. Ovo je zaslužio cijeli Herceg Novi. Nadam se da ćemo biti bolji u sljedećoj sezoni”, rekao je Jevrić.

B.J.