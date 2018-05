Pep zna da će se teško dohvatiti stotka

Pep Gvardiola je oduševljen načinom na koji je njegov tim stigao do titule šampiona u Premijer ligi.

Siti je oborio veliki broj rekorda ove sezone, ali je golom Žesusa u nadoknadi meča protiv Sautemptona stigao do 100 bodova.

“Šta da vam kažem? Impresivno je doći do 100 bodova! Osvojili smo 50 kod kuće i 50 na strani. To je sjajno. Možda će nekada neko oboriti ovaj rekord, ali biće to jako teško”, blistao je španski trener.

Pročitajte sve koje je rekorde oborio Siti ove sezone.