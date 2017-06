Pepe ljut na čelnike Reala i Zidana

Pepe je napustio Real poslije deset godina, a otkrio je i zbog čega je otišao iz kluba.

Zvanično razlog je to što se sa upravom nije dogovorio oko novog ugovora.

“Ponudili su mi ugovor na jednu godinu, ja sam htio na dvije. Jasno je da ne ostajem. Jedan dio mog života je završen, drugi počinje”. – kazao je Pepe za Kadena Kopu, popularnu radio stanicu.

Portugalac kaže da nije još potpisao ugovor, ali ima ponude PSŽ, Intera i nekoliko iz Engleske. Kao krivca za odlazak sa Bernabeua, vidi Zidana.

“Ne želim nikoga da krivim, ono što je Zidan uradio u Realu je spektakularno. Ali ima nekih stvari koje ne mogu da razumijem. Recimo, ne mogu da razumijem zašto sam jednostavno nestao iz tima”, pita se Pepe i onda otkriva.

“Nisam rekao zbogom ni Zidanu ni ljudima iz uprave. Pa oni su i prije mene znali da idem. Klub me nije zaštitio. To me je kao građanina zaboljelo”, – kaže Pepe.