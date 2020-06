Peta Benzeme osvojila Barselonu

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su Espanjol 1:0 u 32. kolu Primere.

Izabranici Zinedina Zidena tako su iskoristili kiks Barselone i stvorili dva boda prednosti pred posljednjih šest kola šampionata.

Presudni momenat na meču viđen je u 45. minutu.

Kasemiro je bio strijelac, ali nije mu bilo teško da pogodi nakon magije Benzeme.

Francuski fudbaler petom je izgubio cijelu odbranu Espanjola i omogućio saigraču da postane heroj pobjede, 21. u šampionatu.

The magic of an out of series … #Benzema 's heel strike for Real Madrid's first goal… #soccer #USA pic.twitter.com/8y5GZXc09x

— Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) June 28, 2020