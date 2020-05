Petarda Bajerna, titula sve bliže

Fudbaleri Bajern Minhena imali su lak posao u 29. kolu njemačke Bundeslige čime su se dodatno približili odbrani šampionske titule.

Bavarci su na Alijans areni deklasirali Fortunu iz Dizeldorfa sa 5:0.

Sve je bilo jasno nakon prvog poluvremena – autogolom Jorgensena Bajern je poveo, a onda su Pavar i Levandovski povećali prednost do odlaska na odmor.

Poljak se upisao i u drugom dijelu, dok je konačan ishod postavio Dejvis.

Levandovski je danas kompletirao listu “žrtava” ove sezone – iskusni napadač, prvi strijelac Bundeslige, zatresao je mrežu svih 19 učesnika elitnog ranga njemačkog fudbala.

Robert Lewandowski has now scored 43 goals across all competitions for Bayern Munich this season.

He's now equalled his best personal best. pic.twitter.com/vNVsVCDqwd

— Squawka Football (@Squawka) May 30, 2020