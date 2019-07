Pobjeda Mančester junajteda u prvom kontrolnom meču

Fudbaleri Mančester junajteda pobjedom nad Pertom 2:0 započeli su seriju kontrolnih mečeva pred start nove sezone.

Ole Gunar Solskjer, menadžer “crvenih đavola”, ukazao je šansu svim igračima u protokolu (23) – u drugom poluvremenu, između ostalih, zaigrali su Pol Pogba, Markus Rašford, Huan Mata, pojačanje Van Bisaka…

Upravo su ti igrači napravili prevagu u drugom dijelu meča, a za vođstvo se postarao Rašford u 60. minutu.

Konačan ishod postavio je Džejms Garner u samom finišu meča, samo dva minuta po ulasku u igru.

Shouldn’t surprise anyone, Garner has always been phenomenal technically. The most important thing with his integration is to have him physically ready. Still 1-2 years away imo. pic.twitter.com/KPAotC6ur4

— TR (@TacticalRole) July 13, 2019