Pobjeda Totenhema u sjenci svađe Sona i Lorisa

Fudbaleri Totenhema pobijedili su Everton 1:0, u 33. kolu Premijer lige.

Susret u Londonu odlučen je u 24. minutu, kada je šutirao Lo Selso, a lopta na putu ka mreži zakačila Majkla Kina i prevarila Pikfora.

Meč će se pamtiti i po svađi saigrača iz domaćeg tima golmana Lorisa i Korejca Sona nakon što je završen prvi dio igre, ali se situacija brzo smirila.

