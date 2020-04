Podržao sam nezavisnost Crne Gore jer je predsjednik moj prijatelj 30 godina

Prije 14 godina Crna Gora je obnovila nezavisnost, a jedan od uticajnih ljudi koji su podržali taj projekat bio je i Predrag Mijatović.

U razgovoru za španski “Jot Down” objasnio je zašto se odlučio na taj potez, iako je prije toga za vrijeme bombardovanja SR Jugoslavije kao igrač Reala ogrnut jugoslovenskom zastavom iskazao protest zbog napada na tadašnju državu.

“Podržao sam predsjednika Crne Gore, jer je on moj prijatelj. Znamo se 30 godina. Nije bilo moguće da dođe do problema, bio je to referendum. To nisam uradio zbog politike, već zbog prijateljstva. Sada svaka zemlja ima svoj put i to je to”, istakao je Mijatović.

U pomenutom intervjuu Mijatović je opširno pričao o igračkim počecima i sjajnoj karijeri.