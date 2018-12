Pogba se zahvalio Murinju

Pol Pogba je slavio odlazak Žozea Murinja, ali se sada zahvalio bivšem treneru.

Njih dvojica su imali vrlo problematičan odnos, ali džentlmenski je Francuz nastupio nakon svega.

“Osvojili smo trofeje sa Žozeom i želim da mu se zahvalim. Učinio me boljim, i boljom osobom i to je to. To je prošlost i želim da mu zahvalim zbog toga. Siguran sam da se svi igrači fokusiraju na sljedeći meč.” kazao je Pogba.

Junajted je u prvom meču bez Murinja pobijedio Kardif 4:1.