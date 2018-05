Pogbu hvatali za vrat u novom remiju Junajteda

Vest Hem i Mančester Junajted remizirali su bez golova u meču 31. kola Premijer lige.

Đavoli se muče u napadu bez povrijeđenog Lukakua, a večerašnji meč pamtiće se po tenzijama iz samog finiša meča. Pogba je nakon što je izgubio loptu potrčao za Noblom i napravio faul sa leđa.

Iznervirani fudbaler domaćih skočio je i Pogbu uhvatio za vrat iako je za glavu niži. Na sreću Francuz je ostao miran i samo se izvukao iz ruku rivala. Tenzije su nastavljene, ali do težeg incidenta nije došlo. Pogba je dobio žuti zbog faula, Nobl zbog reakcije. A meč su završili u zagrljaju pomirenja.

