Pogledajte ko je djevojka koja je utrčala na teren tokom finala Lige šampiona

Djevojka koja je na trenutak prekinula finale Lige šampiona između Totenhema i Liverpula je ruski model Kinsi Volanski.

Ona je inače djevojka Vitalija Zdorovetskija, poznatog po sličnim podvizima.

Who is Kinsey Wolanski? Russian swimsuit model revealed as Liverpool vs Tottenham pitch invaderhttps://t.co/yrvNna17m7 pic.twitter.com/LFzIgAIkAt

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 1, 2019