Poznati fudbaler uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju

Fudbaler Pari Sen Žermena Marko Verati uhapšen je zbog vožnje u pijanom stanju.

Policija je prije tri večeri zaustavila italijanskog reprezentativca i nakon što joj je bilo sumnjivo njegovo ponašanje, odlučila je da odradi alko-test.

BREAKING: PSG star Marco Verratti 'double drink drive limit' after being arrested by police https://t.co/CVbgAQXyOr pic.twitter.com/ZwkdqsUxA1

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 2, 2018