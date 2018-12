Poznati parovi polufinala Lige nacija

Poslije jučerašnjeg žrijeba kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo, danas su u Dablinu određeni parovi finalnog turnira Lige nacija.

Portugal će 5. juna odmjeriti snage sa Švajcarskom, dok će dan kasnije se sastati Engleska i Holandija.

