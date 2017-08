Predsjednik Sevilje: Jovetić je opcija ne i obaveza

Predsjednik Sevilje Hose Kastro izjavio je da je njegov klub kompletirao tim za narednu sezonu i da im Stevan Jovetić nije prijeko potreban.

Kstro smatra da timu fali još jedan igrač u odbrani, ali da je u napadu zadovoljan angaćovanim igračima.

„Nedostaje nam lijevi bek i do kraja prelaznog roka se koncentrišemo na to. Do 31. avgusta svašta može da se desi, ako se prave prilike pojave, možda dovedemo još nekoga. Što se tiče Stevana Jovetića, već sam pričao o tome i rekao sam da je on opcija, ne obaveza, pošto nam je tim već kompletan“, istakao je Kastro.

Stevan je za Sevilju odigra 21 meč i postigao je šest golova.