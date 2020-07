Prije 11 godina Ronaldo je počeo da piše istoriju u Madridu

Kristijano Ronaldo je prije tačno 11 godina napustio Mančester junajted i potpisao ugovor sa Realom, a sve što se desilo nakon toga je istorija fudbala.

Portugalac je u dresu Madriđana osvojio četiri Lige šampiona, dvije titule prvaka Španije, dva Kupa Španije.

On this day in 2009, 80,000 people showed up to Cristiano Ronaldo's unveiling at the Bernabeu

CR7's nine years at Real Madrid:

🏆 4x Champions League

🏆 2x La Liga

🏆 4 Ballons d'Or

🏆 2x Copa del Rey@brfootball pic.twitter.com/4IfOQ670OY

