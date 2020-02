Pristao na manju platu kako bi ispunio dječački san

Odion Igalo je dolaskom u Mančester junajted ispunio san, a pristao je na smanjenje primanja, samo da bi stigao na “Old Traford”.

Nigerijac je posljednjeg dana stigao na pozajmicu iz Šangaja.

“U 23 sata u Šangaju, moj agent me je pozvao da mi kaže da Junajted želi da me dovede, tako da sam počeo da tražim prevodioca da ih otišao kod direktora i rekao sam mu: ‚Moj agent želi da razgovara sa tobom, Junajted me želi, moramo to da sredimo. Rekao sam svom agentu: ‚Ovo je ono što želim, hoću u Junajted‘. Odgovorio mi je da ću imati manju platu, ali sam mu rekao da me nije briga, da postigne dogovor“, otkrio je Igalo.

Od djetinjstva je bivši igrač Votforda sanjao dres Mančester junajteda.

“Pozvao sam majku, bila je presrećna, plakala je. Znam da su mnogi govorili po dolasku u tim da im je to bio san. Sa mnom nije takav slučaj, navijao sam za Junajted od djetinjstva. Ljudi koji me poznaju, još iz Nigerije, i kada sam igrao za Votford, znali su da volim Junajted”, kazao je Igalo.