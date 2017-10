Problem za Klopa: Povrijedio se jedan od najboljih igrača Liverpula

Novi peh za menadžera Liverpula – Sadio Mane povrijedio se igrajući za reprezentaciju Senegala.

Britanski Skaj prenosi informaciju da je jedan od najboljih igrača “redsa” povrijedio tetivu.

BREAKING: Liverpool forward Sadio Mane out for up to six weeks with hamstring injury sustained playing for Senegal #ssn pic.twitter.com/WDY4MIFzGO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 10, 2017