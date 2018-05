Prokletstvo Kijeva, čak se i navijači povrjeđuju

Spektakularna noć finala Lige šampiona, ostaće upamćena i po povredama.

Prvo poluvrijeme meča za trofej Lige šampiona nije donijelo golove, čak ni šansi nije bilo previše, ali jeste povreda.

Salah je prvo napustio u suzama teren zbog povrede, pa mu se pridružio i Karvahal.

Tu nije bio kraj povredama, pošto je pomoć dobio i jedan navijač. On je nezgodno pao preko ograde i grubo se prizemljio.

Za mnoge je momenat smiješan, njemu sigurno nije bio.

Hahaha watch for the guy falling over the barrier 🤣😂🤣😂 #UCLfinal #Liverpool #RealMadrid #LiverpoolVsRealMadrid #RealMadridLiverpool #stewardfallingover pic.twitter.com/bTqndqQSgr

— Mark Dickie (@Mojo_1874) May 26, 2018