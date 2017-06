Radonjić: Primjetan pomak u igri

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Crne Gore Mojaš Radonjić kazao je da je Ukrajina zasluženo slavila u polufinalu turnira “Valerij Lobanovski”, ali da je u odnosu na prethodni meč “sokolića” viđen napredak u igri.

“Odlično smo počeli meč i veoma rano došli do prednosti. Ipak, odmah nakon pogotka uslijedio je period u trajanju od dvadesetak minuta tokom kojih su Ukrajinci bili bolji i tokom kojeg su uspjeli da dođu do preokreta. Do kraja susreta Ukrajina je imala više dobrih akcija, pa je pobjeda u današnjem susretu i zaslužena. Mi smo, osim rano postignutog pogotka, u nastavku susreta imali dvije polukontre koje nismo uspjeli da završimo na pravi način pa su izostali i dobri pokušaji. Na današnjem susretu bio je primjetan pomak u igri u odnosu na ono što smo pokazali u posljednjem meču protiv selekcije Makedonije. Za dva dana imamo još jedan duel sa jakim protivnikom i novu priliku da vidimo kakve su mogućnosti igrača koje imamo na raspolaganju”, rekao je selektor Radonjić.

Narednu utakmicu Crna Gora igra u četvrtak protiv Slovenije.