Ramos je idiot!

Fudbaler Liverpula Roberto Firmino rekao je da je Serhio Ramos ispao veliki idiot zbog poteza u finalu Lige šampiona.

Španski reprezentativac povrijedio je najboljeg igrača Liverpula Mohameda Salaha, a udario je i golmana “redsa” Lorijusa Karijusa za kojeg je kasnije potvrđeno da je branio sa potresom mozga.

Roberto Firmino: I prefer not to comment on Sergio Ramos but he’s an idiot 🤣 pic.twitter.com/KMj4i0GU0q

— B/R Football (@brfootball) June 6, 2018