Ranijeri na debiju stopirao Romu, golčina Naingolana

Klaudio Ranijeri imao je zadovoljavajući debi na klupi Sampdorije i to na svoj 68. rođendan.

Iskusni stručnjak ostao je neporažen u susretu sa Romom, pošto je duel na stadionu Luiđi Feraris okončan bez golova.

Udineze je minimalcem savladao Torino, a gol odluke dao je Okaka Čuka u završnici prvog poluvremena.

Trijumf pred svojim navijačima upisao je i Kaljari, koji je sa 2:0 pobijedio SPAL.

Vodeći pogodak djelo je Radže Naingolana. Bio je to strahovit udarac nekadašnjeg belgijskog reprezentativca.

I’m not sure you can hit the ball better… Wait for the last couple replays. Take a bow, Ninja 👏🏼 pic.twitter.com/2LMRLTDrCu

— Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) October 20, 2019