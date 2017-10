“Rasizam je kao terorizam”

Fudbaleri Herte protestvovali su prošlog vikenda pred meč sa Šalkeom zbog rasizma, a tamnoputi igrač tima iz Berlina Salomom Kalu uporedio ga je sa terorizmom.

Tim iz glavnog grada Njemačke je uoči susreta sa popularnim “rudarima” kleknuo i na taj način pokušao da ukaže na rasnu nejednakost.

See the moment @HerthaBSC_EN brought the #TakeAKnee movement to Europe on Saturday with this show of solidarity 👏 pic.twitter.com/m6aWRoUUD3

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 16, 2017