Real bolji od Milana, Iguain debitovao golom i to usred Madrida

Fudbaleri Real Madrida savladali su pred svojim navijačima Milan sa 3:1 u prijateljskoj utakmici pred nastupajuću sezonu.

Ovaj okršaj imao je sjajan uvod. Benzema je već u drugom minutu doveo Real u vođstvo, poslije centaršuta Karvahala sa desne strane.

Ali, samo dva minuta kasnije, novi napadač Milana Gonzalo Iguain postiže svoj prvijenac u dresu ”Rosonera”, i to protiv svog nekadašnjeg kluba.

WATCH: Higuain scores with his first shot for #ACMilan! pic.twitter.com/gMT73G9Opc

— SempreMilan (@SempreMilanCom) August 11, 2018