Real Madrid šampion Španije

Zinedin Zidan je opet uspio da osvoji trofej sa Real Madridom.

Francuski stručnjak predvodio je Madriđane do trofeja prvaka Španije.

“Kraljevići” su pobijedili VIljareal 2:1 i kolo prije kraja osigurali su trofej.

Zidan je još jednom pokazao koliki je pobjednik, stigao je u momentu kada ekipi nije išlo, poslije pauze nanizao pobjede i novi trofej je tu.

Večeras je presudio Karim Benzema. Golovima u 20. i 77. minutu sa penala doveo je svoj tim do pobjede protiv Viljareala, koji je preko Ibore smanjio zaostatak.

Realu čak nije ni trebalo da pobijedi pošto je Barsa izgubila od Osasune 2:1, pa je ostala na minus 7.

Gosti su poveli u 15. minutu preko Hozea, da bi u nastavku Mesi bacio magiju iz slobodnog udarca poravnao.

Nije Barsi pomoglo ni to što je Osasuna od 77. igrala sa čovjekom manje nakon isključenja Galjega.

Tim iz Pamplone je u 94. preko Toresa stigao do pobjede.

WHAT A GOAL BY MESSI!!! Was there ever any doubt?!? Barcelona pull one back and still need another. World class free kick nonetheless. #BarcaOsasuna #Messi pic.twitter.com/ukVpfMwLRB

— Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020