Realova dominacija nastavljena, Karijus pomogao

Fudbaleri Real Madrida odbranili su titulu prvaka u Ligi šampiona pobjedom u finalu nad Liverpulom 3:1.

Madriđani su kompletirali het trik, trećim uzastopnim trofejom, a Zinedin Zidan je postao tek treći trener u istoriji sa tri trofeja u elitnom takmičenju.

Garet Bejl, golman Liverpula Karijus i Serhio Ramos centralne su figure pobjede Madriđana.

Velšanin je dao dva gola, prvi sjajnim makazicama, drugi uz veliku pomoć tragičara Karijusa koji jednu laganu loptu nije uhvatio već je proslijedio u gol. Nažalost po golmana Liverpula nije mu to bila jedina greška na meču, pošto je na dosada neviđen način poklonio Benzemi gol za 1:0.

Što se tiče Ramosa, on je svoj dio posla završio polovinom prvog poluvremena, kada je u duelu sa Salahom uspio da povrijedi Egipćanina i tako prekine Liverpulovu potpunu kontrolu meča.

Kod Engleza večeras najbolji Mane, dao je gol i pogodio stativu kod rezultata 2:1.

Real je nastavio da dominira evropskim fudbalom. Nezapamćena vladavina, treća titula u nizu u Ligi šampiona. Zinedin Zidan je doktor za elitno takmičenje.

tok meča:

Kraj!!!

83′ GOOOLLL Sada je već gotovo. Karijus je častio još jedan gol rivala, a Velšanin drugim pogotkom ovjerio trofej šampiona!

BALE! From wayyyy downtown! 3-1 #RealMadrid & that should be the nail in the coffin for the #UCLFinal pic.twitter.com/DQRO8sJy62 — Anthony Bellino (@ACBellino) May 26, 2018

81′ Dobar Karijus nakon šuta Benzeme. Prije toga odličan prodor i centaršut Bejla.

74′ Velika šansa za Ronalda, on ovo obično lako pretvara u gol, ali ga je ovaj put izblokirao Robertson.

70′ Ogromna šansa za Manea, sjajan šut i stativa. Mnogo sreće za Real.

64′ GOOOLLL Bejlll!!! Manje od tri minuta bilo mu je potreno da zablista. Vešanin daje briljantan gol makazicama!!!!

Gareth Bale with one of the best goals in Champions League history!. #ChampionsLeagueFinal #RealMadrid pic.twitter.com/HYYMShwKAT — Zack Hümmel (@zhummm) May 26, 2018

61′ Isko odmah ide na klupu mijenja ga Bejl.

61′ Isko u dobroj šansi, ali Karijus sada odlično postavljen i odbija u korner.

55′ GOLLLL Reakcija Liveprula i gol Firmina!!! Veliko srce redsa nakon nestvarnog gola koji su primili! Korner, lovren je glavom asistirao, a Men na petercu dobro reagovao!

#LFC quickly respond and Sadio Mané scores the equalizer vs #RealMadrid! Great header by Dejan Lovren off the corner, and Mané was there to finish from close range. 1-1. #RMALIV #UCLFinal #UCL pic.twitter.com/iijANwl63P — Jason Foster (@JogaBonito_USA) May 26, 2018

51′ GOOOLLLLL Benzema je strijelac, ali šta je uradio golman Liverpula Karijus. Realu se sve otvara, poklon gol kao od Bajerna!

Karim Benzema opens the scoring in the #UCLFinal and #RealMadrid lead 1-0!!! Karius went to make a throw, and Benzema blocked it into the net! Bizarre, but crucial goal. #LFC #RMALIV #UCL #HalaMadrid pic.twitter.com/Qsbc4AYZnF — Jason Foster (@JogaBonito_USA) May 26, 2018

48′ PREČKAAA. Isko je imao zicer, ali nije iskoristio konfuznu reakciju odbrane Liverpula. Prebacio je Karijusa sa 12 metara, ali je pogodi ookvir gola.

46′ Nastavljen je meč.

Tri minuta produžetka su gotova, gotovo je poluvrijeme. Liverpul je sa Salahom bio bolji tim, bez njega Real je uspio da se nametne i stvori neke šanse. Ipak ostalo je 0:0. Povreda Egipćanina najvažnija je vijest iz prvog dijela.

48′ Dobar šut Marsela sa 20 metaram ali pored gola.

45′ Real sada opasniji, Naćo je probao iz prve, ali pogađa spoljni dio mreže.

43′ Ofsajd kod gola koji je postigao Benzema. Ronaldo koji je pucao glavom bio je u nedozvoljenoj pozicji.

36′ Povreda Karvahala. I on plačući odlazi, mijenja ga Naćo.

30′ Lalana je ušao. Kakav hendikep za Liverpul. Real sada pritiska, koristi šok rivala.

29′ Ipak Salah ne može izgleda. Osjeća jak bol u ramenu, tako da je sjeo i počeo da plače.

27′ Momenat straha za navijače Liverpula. Salah je pao nakon duela sa Ramosom, ali ipak nastavlja meč.

23′ Fenomenalna intervencija Kejlora Navasa nakon jakog šuta Arnolda.

15′ Real Madrid igra na kontranapade, a prvu situaciju za takav udar Ronaldo je riješio udarcem, koji je otišao preko gola.

5′ Liverpul ofanzivniji na startu meča, ali bez velikih šansi.

1′ Krenuo je meč!

Real igra za het trik, a Liveprul za povratak na tron prvi put poslije 2005. Redsi su tada napravili čudo protiv Milana, a sada traže čudo i protiv Zidanove mašinerije koja je dva puta zaredom pokorila Evropu.

Garet Bejl će početi meč sa klupe, pošto je Zidan odlučio da Isko dobije prednost iza Benzeme i Ronalda.

Sastavi:

Real Madrid: Navas – Karvahal, Varan, Ramos, Marselo – Kazemiro, Kros, Modrić, Isko – Benzema, Ronaldo.

Trener: Zinedin Zidan.

Liverpul: Karijus – Aleksander Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson – Henderson, Milner, Vijnaldum -Mane, Firmino, Salah.

Trener: Jirgen Klop.