Rebić spriječio debakl Ajntrahta

Fudbalska sezona u Njemačkoj otvorena je mečevima prvog kola Kupa, a već je bilo spektakularnih mečeva.

Ajntraht je izbjegao blamažu na gostovanju trećeligašu – Manhajmu.

Tim iz Frankfurta je gubio 2:0, pa 3:2, međutim uspio je da preokrene.

Najzaslužniji za to bio je Ante Rebić koji je postigao tri brza pogotka za veliki preokret.

Hrvatski reprezentativac je od rezultata 3:2 za Manhajm, za samo 13 minuta dao pogotke i to od 76. do 89.

FULL-TIME. It was a rollercoaster…but we're into the next round! Well done, boys! 👏#SGE #SVWSGE | 3-5 pic.twitter.com/vSiCKCjXbG

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 11, 2019