Rekord na Ostrvu: Sautempton i Siti gledalo skoro šest miliona ljudi

Utakmicu između Sautemptona i Mančester sitija, gledalo je sinoć na BBC-u 5,7 gledalaca u Velikoj Britaniji, pa je to najgledaniji meč na televiziji u istoriji ovog takmičenja.

Zadovoljstvo ovim podatkom nisu krili na BBC-u.

Sunday's match between Southampton and Manchester City on the BBC had an audience of 5.7 million to become the Premier League's most-watched TV game.

