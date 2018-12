Remi na Old Trafordu,preokret Liverpula, Čelsi vodio, pa izgubio

Fudbaleri Mančester junajteda i Arsenala odigrali su neriješeno 2:2, u derbiju 15.kola Premijer lige.

“Tobždije” su do prednosti stigle u 26. minutu golom Škodrana Mustafija, kada je lopta ispala iz ruke golmanu De Hei i prešla gol liniju.

It’s not the W we were after…

But a point from #MUNARS extends our unbeaten run to 2️⃣0️⃣ games pic.twitter.com/mURoWnD3Sh

— Arsenal FC (@Arsenal) December 5, 2018