Rizik nije potreban, zdravlje je na prvom mjestu

Budućnost je u trenutku prekida prvenstva prva na tabeli, sa 11 bodova prednosti, 13 kola prije kraja. Trener ,,plavih“ Mladen Milinković smatra da podgorički tim zaslužuje titulu, ali i da je zdravlje igrača glavni razlog zašto ligu ne treba nastaviti.

Sutjeka je u momentu prekida Telekom 1. CFL druga na tabeli, sa 11 bodova minusa u odnosu na Budućnost.

Teorija je drži u igri da odbrani titulu ako se bude igralo do kraja, ali trener Nikola Rakojević podržaće svaku odluku Fudbalskog saveza Crne Gore oko epiloga takmičenja.

U Crnoj Gori se liga ne igra od 7. marta, a sportske aktivnosti zabranjene su do 18. maja zbog pandemije virusa kovid-19. Što to znači za ekipu?

Mladen Milinković (Budućnost): Problem je veliki, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu. Fudbal se ne igra maltene dva mjeseca, a to je prevelika pauza. Sigurno će ostaviti traga. Ništa neće biti isto kada krenemo sa radom. Ovo je situacija sa kojom se nijesmo susretali ranije, a neizvjesnost koja vlada dodatno otežava odluke, naredne korake, kako se postaviti u svemu ovome. Dugo sam u fudbalu i do sada nijesam bio u ovakvoj poziciji. Ekipa, kada se steknu uslovi, treba da počne praktično sve iznova. Svi jedva čekamo da virus isčezne, a do tada treba odati priznanje epidemiolozima, svim zdravstvenim radnicima i nadležnima za sve što rade u borbi sa ovom pošati.

Nikola Rakojević (Sutjeska): U pitanju su vanredne okolnosti na koje ne možemo da utičemo. Sportista u ovakvim trenucima ima višak slobodnog vremena, a njegova je stvar kako će ga organizovati. Sve ovo zahtijeva jednu vrstu prilagođavanja. Nijedna prinudna pauza nije dobra i nema dileme da će ostaviti traga na ekipe. Ne samo kod nas, nego svuda u svijetu, bez obzira na kvalitet lige i samih fudbalera. Koliki će biti taj negativni uticaj, vidjećemo kada se igrači vrate normalnom timskom radu.

Kolika je svrha ovako dugih individualnih treninga igrača kod kuće?

Milinković: Bolje je da ima i takvih treninga, nego nikakvih. Podijelili smo program igračima kroz video-materijal, a oni to prate. To su vježbe snage, koordinacije, stabilizacija, trčanje, bicikl… Uključili smo sve, ali to ne može da se poredi sa onim što radimo zajedno na terenu. Fudbal je igra sa loptom. Fale dueli, kontakti, centaršutevi, šutevi, uigravanje, taktika. To je smisao.

Rakojević: Naši igrači su dobili program za rad kod kuće dok traje prekid prvenstva. Zbog zdravlja je dobro da imaju redovnu fizičku aktivnost. Ali efekat takvih treninga što se tiče fudbala sigurno gubi smisao. Ne može biti isto ono što svaki fudbaler radi individualno ili kada se trenira sa ekipom. Da ne ulazimo u taj profesionalni dio. Trebaće vremena da se tim vrati u formu, da momci uđu u pravi ritam. To će biti proces, duži i teži nego inače.

Finansijski aspekt u klubu?

MIlinković: Imamo sreću da budemo u klubu čiji je predsjednik Veselin Mijač stao uz nas. Plate dobijamo u roku, u punom iznosu, uz obećanje da će tako biti i u budućnosti. To mnogo znači za sve. Sa finansijske strane smo potpuno mirni. Kroz donacije državi, kroz odnos koji ima prema nama iz kluba, jasno je da je naš predsjednik plemenit čovjek. Stručni štab i igrače to obavezuje da sve vratimo na terenu – igrom, učinkom, ponašanjem. Razgovarao sam sa mnogo kolega koji vode klubove širom svijeta. Gotovo da nema primjera gdje se ne osjeća kriza – uglavnom zarade kasne i smanjene su. Budućnost je za primjer i zahvalni smo predsjedniku.

Rakojević: Primili smo platu u doba pandemije. Kod nas postoji podjela poslova, zna se tačno ko je zadužen za koju oblast. Ja se time ne bavim. Kako će dalje ići finansije je pitanje za ljude koji o tome brinu.

Da li treba nastaviti sezonu ili proglasiti kraj?

Milinković: Moj stav je po tom pitanju jasan – smatram da bi najbolje bilo proglasiti kraj sezone. To sam rekao ranije, a ne sada kada je pauza još duža. Možda će neko reći: Milinković zagovara tu ideju da bi Budućnost bila prva. Svakako mislim da zaslužujemo titulu, kako god se uzme. Imamo 11 bodova prednosti na vrhu tabele i uvjeren sam da bismo osvojili trofej. Ali ne pričam zbog toga. Pričam zbog zdravlja igrača, rizika od povreda, rizika od zaraze. To nikome nije potrebno. Bolje je da žrtvujemo jednu sezonu, a da sljedeću počnemo na vrijeme, odigramo je kako treba. Ovo je moj lični stav. Naravno, prihvatićemo svaku odluku koju donese FSCG.

Rakojević: Uvijek sam za to da se na terenu sve rješava, ali je zdravlje na prvom mjestu. Zdrav igrač je poželjan igrač. Zdrav igrač je najbolji igrač. Svi moramo da vodimo računa o tome. Rizik bilo koje vrste nije potreban. Svi treba da su zaštićeni. Razumijemo situaciju i poštovaćemo svaku odluku FSCG.

Kakav će uticaj na fudbal imati korona virus?

Milinković: Posljedice će biti veće u najjačim ligama u kojima se okreće ogroman novac. Mislim da na ljeto neće biti toliko velikih transfera zbog krize. Manji klubovi će se približiti većim. Bojim se da će ovo potrajati, ali kada se jednog dana završi – biće potrebno šest mjeseci da svi zaboravimo koronu i da fudbal počne da se vraća na staro.

Rakojević: Biće posljedica, to je neminovnost. Svjedoci smo da već sada ima klubova, čak i onih najvećih, koji se suočavaju sa krizom, smanjuju budžete i plate. Kvalitet fudbala neće biti isti poslije korona virusa, treba prevazići strah, biti zadovoljan na terenu. Trebaće vremena, ali vjerujem da će se fudbal brzo izdići i biti ono što je bio do prije dva mjeseca.