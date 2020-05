Robertson se pokajao i odao priznanje Mesiju

Defanzivac Liverpula Endi Robertson priznaje da je postupio krajnje nesportski, kada je u prošlosezonskom revanšu polufinala Lige šampiona najprije oborio Lionela Mesija, a zatim ga gurnuo rukom u glavu protrčavši pored njega.

Liverpul je u nezaboravnom meču na Enfildu razbio Katalonce sa 4:0, a kasnije se i domogao pehara elitnog takmičenja savladavši u finalu ekipu Totenhema.

“Fabinjo i ja smo ga pratili i svi smo se našli na travi. Gurnuo sam ga po kosi malo. Nije bio srećan zbog toga. Nikada to ne bih ponovio, to je sigurno. To je bio znak nepoštovanja prema najboljem igraču koji je ikada igrao ovu igru”, rekao je Robertson.

“Nikada nije bilo tako u svlačionici. Bili smo toliko motivisani. I onda se to desilo. On je bio na travi. Ne znam šta me je spopalo. Žalim zbog tog postupka, ali to je nešto što mi niko ne zaboravlja što i nije najbolje. Da sam razmišljao, nikada to ne bih uradio. Jednostavno, nisam razmišljao”, zaključio je Robertson.